На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Новосибирске возбуждено дело после гибели главы района на охоте

СК завело дело по факту смерти главы района Новосибирска от пули на охоте
true
true
true
close
Telegram-канал Кудрявцев Максим

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели главы администрации Ленинского района города Александра Гриба, смертельно раненого на охоте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На месте работают сотрудники СК и криминалисты, продолжается сбор доказательств.

Трагедия произошла 1 октября в районе села Шагалка Доволенского района. Мужчина, охотившийся вместе с Грибом, выстрелил из карабина по косуле, не убедившись в безопасности линии огня. Пуля попала в чиновника, и он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Александр Гриб родился в 1965 году, окончил Кустанайский строительный техникум и Новосибирский институт народного хозяйства. Свою карьеру начинал рабочим в дорожно-строительном тресте «Агропромдорстрой», позднее занимал руководящие должности на промышленных предприятиях города, а затем возглавил администрацию Ленинского района Новосибирска.

Ранее тесть губернатора Ямала умер на приеме у стоматолога.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами