В Новосибирске возбуждено дело после гибели главы района на охоте

СК завело дело по факту смерти главы района Новосибирска от пули на охоте

В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту гибели главы администрации Ленинского района города Александра Гриба, смертельно раненого на охоте. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). На месте работают сотрудники СК и криминалисты, продолжается сбор доказательств.

Трагедия произошла 1 октября в районе села Шагалка Доволенского района. Мужчина, охотившийся вместе с Грибом, выстрелил из карабина по косуле, не убедившись в безопасности линии огня. Пуля попала в чиновника, и он скончался на месте происшествия от полученных травм.

Александр Гриб родился в 1965 году, окончил Кустанайский строительный техникум и Новосибирский институт народного хозяйства. Свою карьеру начинал рабочим в дорожно-строительном тресте «Агропромдорстрой», позднее занимал руководящие должности на промышленных предприятиях города, а затем возглавил администрацию Ленинского района Новосибирска.

