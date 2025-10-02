В Москве требуют закрыть крупный контактный зоопарк

В Москве местные жители пытаются добиться закрытия крупного контактного зоопарка, где животных содержат без воды в небольших вольерах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о контактном зоопарке «Белый кенгуру» в ТЦ «Кунцево Плаза». Там содержат дикобразов, обезьян, черепах, носух, рептилий и кенгуру, а также кроликов, коз, морских свинок и котиков.

«Посетители отмечают антисанитарию и невыносимую вонь в вольерах, животные с ранами утопают в своих экскрементах и старых опилках. Сами звери засаленные, особенно те, которые находятся в контактной зоне», — говорится в сообщении.

Посетители зачастую становятся свидетелями жестоких сцен, когда дети мучают животных во время игр.

Сейчас неравнодушные граждане собирают подписи для петиции о закрытии зоопарка.

Согласно Федеральному закону N 498-ФЗ с 1 января 2020 года в России запрещена работа контактных зоопарков, но владельцы продолжают скрывать их под легальными зоопарками или маскировать под выставки животных.

До этого зоолог, руководитель контактного зоопарка в Доме детского творчества города Всеволожска Ленинградской области Евгений Рыбалтовский рассказывал, какой вред посетители зоопарков чаще всего наносят животным.

По его словам, люди часто бросают в вольеры запрещенные продукты питания и предметы, которые наносят обитателям зоологических садов непоправимый вред.

