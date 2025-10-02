На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Москве требуют закрыть крупный контактный зоопарк

Baza: москвичи добиваются закрытия крупного контактного зоопарка
true
true
true
close
Telegram-канал «Baza»

В Москве местные жители пытаются добиться закрытия крупного контактного зоопарка, где животных содержат без воды в небольших вольерах. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Речь идет о контактном зоопарке «Белый кенгуру» в ТЦ «Кунцево Плаза». Там содержат дикобразов, обезьян, черепах, носух, рептилий и кенгуру, а также кроликов, коз, морских свинок и котиков.

«Посетители отмечают антисанитарию и невыносимую вонь в вольерах, животные с ранами утопают в своих экскрементах и старых опилках. Сами звери засаленные, особенно те, которые находятся в контактной зоне», — говорится в сообщении.

Посетители зачастую становятся свидетелями жестоких сцен, когда дети мучают животных во время игр.

Сейчас неравнодушные граждане собирают подписи для петиции о закрытии зоопарка.

Согласно Федеральному закону N 498-ФЗ с 1 января 2020 года в России запрещена работа контактных зоопарков, но владельцы продолжают скрывать их под легальными зоопарками или маскировать под выставки животных.

До этого зоолог, руководитель контактного зоопарка в Доме детского творчества города Всеволожска Ленинградской области Евгений Рыбалтовский рассказывал, какой вред посетители зоопарков чаще всего наносят животным.

По его словам, люди часто бросают в вольеры запрещенные продукты питания и предметы, которые наносят обитателям зоологических садов непоправимый вред.

Ранее в столичном антикафе с минипигами нашли многочисленные нарушения.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами