Зоолог рассказал, какой вред посетители зоопарков чаще всего наносят животным

Зоолог, руководитель контактного зоопарка в Доме детского творчества города Всеволожска Ленинградской области Евгений Рыбалтовский в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировал попытку отравления животных в Московском зоопарке. По его словам, люди часто бросают в вольеры запрещенные продукты питания и предметы, которые наносят обитателям зоологических садов непоправимый вред.

«Зачастую из самых добрых побуждений бросают корма и сладости, со словами «медведь в лесу малину ест, почему же конфету нельзя». А очень многие животные после этого заболевают. А белки, поскольку они абсолютно не приспособлены к поеданию сладостей, и вовсе гибнут», — рассказал эксперт.

Кроме того, по его словам, часто в вольеры кидают резиновые игрушки, которые при проглатывании могут вызвать закупорку кишечника. Животное при этом не всегда удается спасти.

Зоолог призвал обращать внимание на таблички рядом с вольерами с просьбой не кормить и не гладить животных.

Накануне стало известно, что неизвестный попытался отравить животных в Московском зоопарке, бросив таблетки в вольеры. В одном из них находился редкий дальневосточный леопард Мизер. Позднее в МВД сообщили, что подозреваемый задержан. Им оказался 43-летний москвич.

Мужчина рассказал, что бросил в вольер животных валерьянку, потому что «хотел привести их в чувство».

Ранее в Приморье на видео попал прячущийся в высокой траве леопард.