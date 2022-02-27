«Ждать трое суток — это миф». Что делать, если пропал ребенок

По статистике поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», за 2021 год им поступило 8582 заявки на поиск детей по всей России. 7801 ребенок был найден живым. Все остальные – мертвы, пропали без вести или разыскиваются до сих пор. В организации «ЛизаАлерт» рассказали «Газете.Ru» о том, как ищут и находят пропавших детей, а эксперты назвали варианты родительского контроля и способы получения согласия ребенка на «слежку».

Как пропадают дети

Причины пропажи детей делятся на несколько категорий – дети теряются, уходят к друзьям и близким, ничего не сказав родителям, или их похищают злоумышленники.

И одно дело, если ребенок разминулся со взрослыми на улице или в торговом центре и его находят, пока на место даже не успел подъехать поисковый отряд, или самостоятельно решил дойти до работы мамы или папы, доехал до тети или дяди, хотя родители уверены, что ребенок не помнит их адрес и самостоятельно добраться туда не сможет, приуменьшая способности своих детей. А другое – если ребенок долго не возвращается домой и не выходит на связь.

По словам координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Екатерины Гогиной, поиски детей могут сильно различаться по времени в зависимости от причин пропажи и местонахождения ребенка. Если он потерялся, заблудился в природной среде, то дорога домой или попытки выбраться из леса могут занять несколько суток. Особенно, если дети очень маленькие.

«Прошлым летом в Смоленской области мы искали маленькую девочку. Ей еще не было двух лет, а она провела четыре дня одна в лесу и была найдена. Покусанная, уставшая, с переохлаждением, но живая», – вспоминает Гогина.

В 90% подобных случаев детей находят живыми, добавляет координатор. Однако так повезти может не всегда. Если речь идет о криминальных поисках, когда дети похищены, то, согласно мировой статистике, найти ребенка живым более вероятно в первые три часа после произошедшего. Хотя в истории отряда был поиск ребенка, которого нашли живым спустя почти два месяца с момента пропажи. Вот только тот ужас, который переживают и родители, и дети во время поисков, это нисколько не нивелирует.

Что делать, если ребенок пропал

По словам координатора поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», первое, что нужно сделать, если ребенок пропал – пройти и проверить обратный его маршрут. Например, от дома до школы, если ребенок направлялся домой. Если ребенок вышел из какой-то секции в сторону дома, надо проверить маршрут от дома до секции. На этом маршруте можно обнаружить ребенка — в случае, если он просто заблудился.

Если же ребенка на этом маршруте найти не удалось, нужно связаться с тем человеком, который последним общался с ним – обычно это либо учитель, либо тренер, либо друзья. У них нужно спросить, где и в какой момент они расстались или в последний раз виделись.

Далее обязательно нужно заявить в полицию, указывает Гогина. Можно обратиться в ближайшее отделение или позвонить по номеру 112, если отделение расположено далеко.

Вместе с этим можно обратиться за помощью профессиональных поисковых отрядов и оставить заявку на поиск.

Как только родитель понимает, что не знает, где находится его близкий человек, необходимо обратиться в полицию. Не нужно ждать несколько часов или дней (такого правила нет), ждать трое суток – это миф, отмечает координатор.

Как убедиться, что ребенок в безопасности вне дома

В современном мире существует огромное множество девайсов, созданных для контроля за детьми во избежание их пропажи.

По словам менеджера-аналитика по работе с электронной коммерцией технологической компании FulEx Ольги Сагуро, существуют три основные группы следящих устройств, если рассматривать наиболее действенные способы родительского контроля.

Первая группа: всевозможные GPS-трекеры – небольшие гаджеты в виде прищепки, маячка или подвески.

«Они сделаны для слежения за маленькими детьми, которые будут не против носить их с собой, не придавая значения тому, зачем он ему нужен. Лежит трекер в кармашке рубашки и ладно», – говорит эксперт.

По ее словам, функционал у таких трекеров очень широкий: это и экстренный вызов, прослушка, а некоторые модели поддерживают сохранение точек передвижений ребенка. Тем не менее, настраивать GPS довольно сложно, а существенным минусом может стать то, что трекер дети запросто забывают вместе с рюкзаком в классе или он вылетает из кармана, отмечает Сагуро.

Вторая группа: умные часы, которые обычно покупают подросткам, поскольку следящий гаджет вроде GPS-трекера они могут воспринять как ограничение свободы.

«Часы – универсальная вещь, имеющие массу функций – можно отправлять SMS и совершать видеозвонки, там есть игры. Носить такой гаджет подросток будет с удовольствием», – полагает специалист.

Несмотря на очевидные плюсы, минусы у смарт-часов тоже есть, подчеркивает Сагуро.

Наиболее существенный: их могут взломать хакеры, о чем не будут знать ни дети, ни их родители.

В результате этого переписка или другие данные, включая перемещение и маршруты ребенка, могут оказаться в руках опасных людей, преследующих совсем не благие цели. Тем не менее, подобные случаи скорее редкость, поэтому опасаться подобного не стоит, констатирует эксперт.

Третья группа: приложения на смартфоны. По мнению менеджера-аналитика, современный ребенок не выпускает из рук гаджеты, а значит приложение всегда будет с ним.

«Приложение будет постоянно мониторить ситуацию, они настраиваются и имеют небольшую стоимость по подписке, либо совершенно бесплатны», – объясняет Сагуро.

Из минусов приложений можно отметить только то, что дети учатся обходить их и отключать программы, а некоторые встроенные антивирусы блокируют их деятельность.

Выбирать же приспособление родителям нужно самостоятельно, в зависимости от того, какие именно цели они преследуют и какие функции им нужны. А еще, говорит Сагуро, нужно не забывать об этике. Поскольку все эти приспособления созданы для слежки за человеком, убедить молодого человека на ношение подобного девайса будет очень непросто.

Почему слежка тревожит детей

По словам детского психолога и семейного психотерапевта Натальи Наумовой, слежка очень сильно тревожит детей именно в тех семьях, где нет доверительных отношений. В них дети пытаются отстоять свою независимость и самостоятельность. Именно поэтому родителям очень важно с одной стороны быть «в контакте» с ребенком, а с другой — соблюдать его личные границы и ни в коем случае их не нарушить, уверяет эксперт.

«Часто родители, которые отслеживают передвижение ребенка, задают ему очень много вопросов: почему ты зашел в магазин, что делал в подъезде и дальше по списку. Детям это не нравится, они начинают хитрить и придумывать. А родители из-за этого решают контролировать каждый шаг», – говорит детский психолог.

С возрастом этот контроль для ребенка становится еще более тяжелым и невыносимым. К тому же, дети сравнивают себя с одноклассниками, за которыми такая слежка не ведется, и от этого воспринимать ситуацию им труднее, отмечает Наумова. Более того, подросткам всегда кажется, что они в полной безопасности, а родители тревожатся напрасно, поэтому они выключают телефоны, обманывают и выкручиваются.

Чтобы всего этого избежать, нужно выстроить с ребенком такие отношения, в которых он не будет бояться родителей, а будет делиться с ними тревогами и переживаниями. Родителям же нужно выказывать сочувствие и задавать вопросы. Именно в этом диалоге дети сами придут к правильному выбору.

Если же родитель хочет установить на телефон ребенка отслеживающее приложение, ни в коем случае не нужно делать это тайно.

Обязательно, чтобы ребенок дал свое согласие, а может и предложил это сам. По словам семейного психотерапевта, в противном случае удастся получить только недовольство от ребенка, его отчуждение, обиду и перманентное чувство того, что его не уважают и не ценят.

Чтобы получить согласие от ребенка, нужна спокойная и неспешная беседа, чтобы он сопоставил все за и против и принял решение сам, говорит психолог.

«Когда мы объясняем ребенку, для чего отслеживаем его передвижение, нужно рассказать о ситуациях, которые нас тревожат, и задавать вопросы о том, что он сам думает об этом: почему с кем-то приключилась такая беда? Не нужно запугивать ребенка, но нужно сказать о своем беспокойстве и спросить у него, что вы вместе могли бы сделать, чтобы он был в полной безопасности», – рекомендует эксперт.

В таком случае, убеждает детский психолог, если разговаривать с детьми и решать подобные вопросы вместе, можно найти совершенно различные пути решения проблемы и не обязательно это будет слежка через приложение. Тем не менее разговор и рассуждения вместе с ребенком точно помогут обеспечить его безопасность и не нарушат его границ. Так он добровольно разрешит себя контролировать, заключает Наумова.