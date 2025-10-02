Похищенных военных Эквадора освободили

Все 17 эквадорских военных, которых удерживали протестующие против отмены субсидий на дизельное топливо, были освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вооруженные силы страны.

В публикации отмечается, что сейчас все отпущенные солдаты проходят медицинское обследование в военном госпитале Кито.

ВС Эквадора ожидают, что компетентные органы начнут расследование, чтобы «определить и наказать» ответственных за произошедшее.

30 сентября на конвой с продуктами питания, который сопровождали военные, совершили нападение вблизи города Котакачи. Ранения получили 12 солдат, еще 17 были похищены.

В этот же день стало известно, что в Эквадоре протестующие напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа.

Нобоа уточнил, что возглавлявшийся им гуманитарный конвой, в составе которого были делегаты ООН и Евросоюза, посол Италии и апостольский нунций, попал в засаду в городе Отавало. По его словам, протестующие «сопротивляются прогрессу Эквадора и выбирают насилие».

Ранее президент Эквадора переехал после отмены субсидий на топливо в стране.