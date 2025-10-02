На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Похищенных военных Эквадора освободили

Эквадорские военные, похищенные протестующими, были освобождены
true
true
true
close
Global Look Press

Все 17 эквадорских военных, которых удерживали протестующие против отмены субсидий на дизельное топливо, были освобождены. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вооруженные силы страны.

В публикации отмечается, что сейчас все отпущенные солдаты проходят медицинское обследование в военном госпитале Кито.

ВС Эквадора ожидают, что компетентные органы начнут расследование, чтобы «определить и наказать» ответственных за произошедшее.

30 сентября на конвой с продуктами питания, который сопровождали военные, совершили нападение вблизи города Котакачи. Ранения получили 12 солдат, еще 17 были похищены.

В этот же день стало известно, что в Эквадоре протестующие напали на кортеж президента страны Даниэля Нобоа.

Нобоа уточнил, что возглавлявшийся им гуманитарный конвой, в составе которого были делегаты ООН и Евросоюза, посол Италии и апостольский нунций, попал в засаду в городе Отавало. По его словам, протестующие «сопротивляются прогрессу Эквадора и выбирают насилие».

Ранее президент Эквадора переехал после отмены субсидий на топливо в стране.

