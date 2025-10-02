Жительница Киевской области испытывает дискомфорт от засилья иностранцев

В Киеве остается все меньше украинцев и все чаще там можно встретить иностранцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на жительницу Киевской области.

Она рассказала, что привыкла к большому количеству иностранцев, но испытывает какой-то дискомфорт.

«Я могу сказать, что все меньше вижу обычных украинцев, ну, таких, как я... Мне от этого жутковато», — заявила женщина.

По ее словам, она знает английский язык, но тревожится из-за устоявшейся тенденции.

27 сентября сообщалось, что предприятия на Украине начали привлекать иностранных работников из-за нехватки кадров.

Сооснователь компании HRD-club Дмитрий Дегтяр рассказал, что сейчас в страну в основном приезжают граждане Индии и Бангладеш. Среди них — сварщики, водители, разнорабочие и логисты.

По мнению Дегтяра, на Украине необходимо упростить процедуру приема на работу иностранцев. В настоящее время все необходимые для этого действия занимают порядка шести месяцев. Более того, трудоустройство граждан других стран требует от предприятий значительных финансовых затрат.

