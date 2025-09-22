На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине готовятся к возвращению беженцев из Польши после отмены выплат

Верещук: в Киеве готовятся к приезду украинцев, которые лишатся выплат в Польше
Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Власти Украины готовятся предоставить жилье и другую поддержку гражданам, которые вернутся из Польши после решения Варшавы отменить выплаты неработающим украинцам. Об этом сообщила замглавы офиса украинского президента Ирина Верещук в своем Telegram-канале.

«Мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, у кого нет возможности работать», — говорится в сообщении.

По словам Верещук, украинские власти должны заблаговременно создать систему социальной поддержки — временное жилье, гуманитарную, медицинскую и социальную помощь, чтобы украинцы, которые захотят вернуться, получили надлежащую поддержку от государства.

Она подчеркнула, что необходимо обеспечить организационную и логистическую помощь для такого возвращения, поскольку гражданам Украины непросто на территории Польши.

До этого заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык заявил, что примерно 10% украинских беженцев рискуют потерять право на социальные пособия в стране.

В конце августа пресс-секретарь кабинета министров Адам Шлапка заявлял, что в Польше хотят отменить все социальные выплаты неработающим иностранцам. Это касалось не только граждан Украины, проживающих на территории страны, но и других, которые получают соцвыплаты в качестве беженцев, но не работают и не делают отчисления в Фонд социального страхования.

Ранее в Нидерландах беженцам с Украины предложили самостоятельно искать жилье.

