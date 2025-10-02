На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Врач предупредила об опасности абрикосовых косточек

Врач Тен: косточки абрикосов содержат опасное вещество амигдалин
Shutterstock/FOTODOM

Ядра абрикосовых косточек содержат амигдалин, который в организме превращается в синильную кислоту, поэтому их употребление может быть опасно для здоровья. Об этом РИА Новости рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен.

По ее словам, следует с осторожностью употреблять сушеные абрикосы, в составе которых содержится высокая концентрация сахара. Людям с диабетом или на низкоуглеводной диете рекомендуется строго ограничивать количество этих фруктов.

Тен добавила, что зачастую курагу обрабатывают диоксидом серы для сохранения цвета. Это может вызывать аллергические реакции у чувствительных людей, добавила врач.

В сентябре директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко рассказала, что осенью в России резко растет количество случаев заболеваемости кишечными инфекциями. Это связано с несколькими факторами, включая активное потребление сезонных овощей и фруктов – арбузов, дынь, зелени и прочих продуктов, требующих особой обработки.

Ранее врач назвала правила, которые помогут избежать предиабета.

