Мужчина в одних трусах и с ножом запугал соседей в Карелии и попал на видео

В Карелии мужчина в одних трусах и с ножом запугал соседей
В Карелии неадекватный сосед держит в страхе жильцов дома. Об этом сообщает «КарелInform».

Инцидент произошел в жилом доме в районе Древлянка в Петрозаводске. На видеозаписях видно, как мужчина в одних трусах, вооруженный ножом, выкрикивает нечленораздельные звуки, дергает ручку чужой двери и наносит по ней удары кулаком.

По словам местных жителей, неадекват неоднократно угрожал соседям физическим устранением и насильственными действиями. Жильцы дома напуганы и ожидают реакции правоохранительных органов.

До этого голый мужчина демонстрировал себя на балконе напротив детской площадки в Петербурге. При этом рядом также находится школа, и ученики как раз в это время возвращались домой.

Ранее полуголый сочинец прокатился на капоте авто и попал на видео.

