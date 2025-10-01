Мужчина в одних трусах и с ножом запугал соседей в Карелии и попал на видео

В Карелии мужчина в одних трусах и с ножом запугал соседей

В Карелии неадекватный сосед держит в страхе жильцов дома. Об этом сообщает «КарелInform».

Инцидент произошел в жилом доме в районе Древлянка в Петрозаводске. На видеозаписях видно, как мужчина в одних трусах, вооруженный ножом, выкрикивает нечленораздельные звуки, дергает ручку чужой двери и наносит по ней удары кулаком.

По словам местных жителей, неадекват неоднократно угрожал соседям физическим устранением и насильственными действиями. Жильцы дома напуганы и ожидают реакции правоохранительных органов.

