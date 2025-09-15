На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Голый мужчина демонстрировал себя на балконе напротив детской площадки в Петербурге

Mash: в Петербурге голый мужчина демонстрировал себя напротив детской площадки
Кадр из видео/Telegram-канал «Mash на Мойке»

В Петербурге мужчина без одежды демонстрировал себя на балконе напротив детской площадки. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Инцидент произошел в Рыбацком рядом с жилыми домами и школой. По словам очевидцев, мужчина демонстрировал себя в оголенном виде на балконе напротив детской площадки в тот момент, когда дети возвращались с учебы. Обеспокоенные соседи обратили внимание на неприемлемое поведение гражданина.

До этого краснодарец избил онаниста, напугавшего его жену на улице, и попал на видео. Женщина, выходя из дома, обнаружила неизвестного, который оголился и совершал непристойные действия у входа в цокольное помещение. Горожанка сначала крикнула ему, чтобы он прекратил, а после этого позвонила своему супругу.

Ранее сельчанин домогался пассажирки метро в Москве и показал полицейским половой орган.

