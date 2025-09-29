На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке произошло новое землетрясение

МЧС: на Камчатке зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3
Shutterstock/FOTODOM

На Камчатке произошло новое землетрясение магнитудой 5,3. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону в Telegram-канале.

По данным Камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр очередного афтершока, зарегистрированного в 20:46 по местному времени (11:46 мск), находился в акватории Авачинского залива в 86 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 32 километра.

До этого в региональном управлении МЧС сообщали, что за сутки на Камчатке произошли 13 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,2. По словам специалистов, афтершоковый процесс в регионе продолжается после июльского землетрясения магнитудой 8,8.

Всего за период с 22 по 28 сентября вблизи побережья полуострова было зафиксировано 156 афтершоков, 13 из которых ощущались в различных населенных пунктах.

До этого в провинции Ганьсу на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,2. Подземные толчки зафиксированы в 71 километре к югу от города Динси, где проживает около 420 тысяч человек. Очаг находился на глубине более 10 километров. Сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Ранее на Камчатке произошло шесть землетрясений за два часа.

