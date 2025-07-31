Бывшего депутата Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ в интернете

Бывшего депутата Госдумы Александра Баранникова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в интернете. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы суда.

Согласно материалам дела, Баранников признан виновным в административном правонарушении по ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, предусматривающей ответственность за публичную пропаганду нетрадиционных отношений с использованием сети интернет.

Основанием для возбуждения дела стала анкета с фотографией экс-депутата, размещенная в соцсети и содержащая, по мнению суда, признаки пропаганды. Мосгорсуд отклонил апелляцию и признал решение нижестоящей инстанции законным. Сумма штрафа в решении не уточняется, но санкция вмененной статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа до 200 тысяч рублей.

В суде Баранников вину не признал, настаивая на том, что срок привлечения к ответственности истек, а принадлежность страницы в соцсети не доказана. Однако суд учел заключение экспертов и результаты проверки МВД, установившие его личность по фотографиям и персональным данным.

Ранее в Ленинградской области депутата заксобрания арестовали за пропаганду экстремизма.