В Ярославской области ведутся масштабные работы по берегоукреплению Волги

В Рыбинске ведутся работы по берегоукреплению Волги и защите от наводнений

В Рыбинске Ярославской области ведутся масштабные работы по берегоукреплению Волги. Это позволит защитить местных жителей от наводнений, а также предотвратить вероятный ущерб на сумму более миллиарда рублей, передает РИАМО со ссылкой на пресс-службу Росводресурсов.

Работы затрагивают гидротехническое сооружение на Набережной Космонавтов, построенное в 1972 году и успевшее сильно пострадать от паводков и ливневых стоков. В частности, из-за размыва оснований в сторону реки сместились конструкции, сам объект находился в аварийном состоянии. Сейчас на нем уже завершился первый этап работ – демонтаж. В том числе строители убрали лестничные спуски, которые заменят на монолитные конструкции с перилами, железобетонные водоотводные лотки, плиты перекрытия и так далее. Сооружения частично засыпали песком, также стартовал монтаж очистных сооружений и винтовых свай.

План мероприятий по снижению рисков от негативного влияния вод разработан правительством региона, отметила проконтролировавшая ход работ и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. Она подчеркнула, что на сегодня, помимо прочего, уже построено три объекта берегоукрепления.

«Берегоукрепление левого берега Волги позволит предотвратить разрушение берегов, которое идет постепенно со времен постройки водохранилищ, — подчеркнула Беляева. — Сумма предотвращаемого ущерба составит порядка 1,1 млрд рублей».

Проект проводится комплексно и предполагает финансирование многих видов работ, включая благоустройство, отметила замначальника управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Ирина Горобчук.

«Защита населения от наводнений — одна из ключевых задач нашего ведомства», — подчеркнула она.

Отметим, что работы по защите левого берега реки Волги ведутся с 2024 года и продолжатся до 2026 года по федеральному проекту «Защита от наводнений и иных негативных воздействий вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений» госпрограммы «Воспроизводство и использование природных ресурсов». На его реализацию Росводресурсами в область направили уже около 200 млн рублей.

До этого кабмин сообщил, что на капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму направят свыше 770 млн рублей. С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев «Россия», «Кацивели», «Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине».

