Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Крым получит 770 млн рублей на ремонт берегоукреплений

Кабмин выделил 770 млн рублей на ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму
close
Unsplash

На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму направят свыше 770 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По словам чиновников, деньги будут выделены из резервного фонда.

«С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев «Россия», «Кацивели», «Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине», — уточняется в сообщении кабмина.

Как отмечается, эти объекты в ноябре прошлого года перешли из федеральной в региональную собственность и нуждаются в ремонте.

В начале марта в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет. Они включают съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри. В этом году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя, а в 2026-м — возвести автомобильную дорогу Льговское — Грушевка — Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида».

Ранее на Украине стали опять угрожать взорвать Крымский мост.

Все новости на тему:
Крым
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами