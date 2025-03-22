Крым получит 770 млн рублей на ремонт берегоукреплений

На капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений в Крыму направят свыше 770 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

По словам чиновников, деньги будут выделены из резервного фонда.

«С помощью выделенных средств будут восстановлены берегоукрепительные сооружения на территории санаториев «Россия», «Кацивели», «Дворец великого князя Дмитрия Константиновича «Кичкине», — уточняется в сообщении кабмина.

Как отмечается, эти объекты в ноябре прошлого года перешли из федеральной в региональную собственность и нуждаются в ремонте.

В начале марта в Крыму утвердили планы строительства дорог и реконструкции на ближайшие пять лет. Они включают съезды с трассы «Таврида» к побережью, работы на трассе Алушта — Ялта, совершенствование дороги к поселку Новый Свет и горного серпантина из Ялты в Бахчисарай через Ай-Петри. В этом году планируется завершить работы по строительству юго-восточного обхода Симферополя, а в 2026-м — возвести автомобильную дорогу Льговское — Грушевка — Судак, которая ведет к арт-кластеру «Таврида».

Ранее на Украине стали опять угрожать взорвать Крымский мост.