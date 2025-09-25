На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Жителя Мордовии задержали за передачу секретных данных украинской разведке

ФСБ: в Мордовии IT-работник шпионил для Украины и готовил нападение на силовика
РИА Новости

ФСБ задержала в Мордовии сотрудника IT-компании, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным ведомства, ФСБ задержала 39-летнего жителя республики. Выяснилось, что мужчина через мессенджер Telegram вступил в контакт с сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и передавал ему сведения о критически важной инфраструктуре Мордовии. Кроме того, он предоставил данные о сотруднике республиканского главка МВД с целью организации его ликвидации.

Против фигуранта возбудили уголовное дело о государственной измене, суд отправил его под стражу. Расследование продолжается для выяснения возможной причастности задержанного к другим преступлениям.

Накануне в Екатеринбурге мужчину приговорили за покушение на теракт, госизмену и другие преступления. Следствие установило, что гражданин России с видом на жительство в Украине вошел в состав группы, которую курировало Главное управление разведки Минобороны Украины

Ранее жителю Сахалинской области вынесли приговор за попытку госизмены.

