Следователи потребовали арестовать еще одну журналистку «Дождя» по делу о фейках

Следственный комитет (СК) России требует заочно арестовать ведущую телеканала «Дождь» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Екатерину Котрикадзе (признана в РФ иностранным агентом) по делу о фейках о Вооруженных силах РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Головинский суд, в который поступило соответствующее ходатайство.

По информации агентства, инстанция получила ходатайство СК об избрании Котрикадзе меры пресечения в виде заочного ареста.

В начале сентября журналистка была объявлена в розыск.

18 июля сообщалось, что Следственный комитет РФ завел уголовные дела против журналистки Валерии Ратниковой (признана в РФ иностранным агентом), а также главного редактора «Дождя» Тихона Дзядко (признан в РФ иностранным агентом) и ведущей телеканала Екатерины Котрикадзе за фейки о российской армии и неисполнении обязанностей иноагента.

По данным СК, сотрудники «Дождя» разместили в одном из мессенджеров фейки о действиях российских военнослужащих против мирных граждан Украины. В ведомстве сообщали о рассмотрении возможности объявления Котрикадзе и Ратниковой в розыск.

25 августа в России по делу о фейках про армию была заочно арестована журналистка «Дождя» Анна Монгайт (признана в РФ иностранным агентом). Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост о разрушении Спасо-Преображенского собора в Одессе на Украине.

Ранее следователи потребовали заочно арестовать журналистку «Дождя» Ратникову по делу о фейках.