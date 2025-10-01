Легендарный отец Киприан рассказал, как трижды пережил клиническую смерть

В этом году впервые Кузбасс посетил легендарный отец Киприан (Валерий Бурков), участник Афганской войны, российский военный деятель, авиационный военный штурман, полковник запаса, Герой Советского союза и член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Он стал почетным гостем V общероссийского форума Всемирного русского народного собора, и рассказал участникам мероприятия историю своей жизни, включая опыт трижды пережитой клинической смерти, сообщает Сiбдепо.

Отец Киприан рассказал, что, выбрав профессию военного летчика, пошел по следам отца. В 1978 году он окончил Челябинское штурманское училище, а затем служил в Приморском крае до 1981 года, когда из-за заражения туберкулезом вынужден был оставить службу и отправиться на трехлетний «карантин». В 1983 году Бурков отправился на Афганскую войну. Там он нарвался на самодельную мину и лишился ног во время захвата горы Хаваугар.

«Когда бойцы несли меня к вертолёту, нога стукалась о камни и каждый удар отзывался по всему телу. Я превратился в кусок боли. В этот момент я думал о том, что эвакуировать меня почти невозможно», — вспоминает Валерий Бурков.

В тот момент он, однако, сделал невозможное, сумев в таком состоянии эвакуироваться на вертолет по веревочной лестнице. Позднее, во время операции, он трижды пережил клиническую смерть. По словам монаха, в этот момент ему казалось, что он видит свет, а также наблюдает за собой со стороны.

«Неожиданно свет начал рассеиваться, превратился в обычный, и сквозь дымку я увидел перед собой три фигуры в белых халатах. И кто-то из них мне говорит: «Валера, открой глаза, как ты себя чувствуешь». И я теряю сознание», — поделился воспоминаниями отец Киприан.

Как оказалось, на операционном столе у пациента три раза останавливалось сердце, а врачи уже не надеялись на благополучный исход. С тех пор дату 24 апреля 1984 года Валерий Бурков считает своим вторым днём рождения.

Напомним, до этого отец Киприан признался, что для него примером жизнелюбия всегда был его отец. По его словам, он учил его простым, но глубоким истинам, призывая помогать товарищам даже ценой своей жизни. Также он отметил, что после ампутации обеих ног в 27 лет главной мотивацией для него стала история советского летчика Алексея Маресьева, который оставался в строю после похожей травмы.

V Общероссийский форум Всемирного русского народного собора прошел в Кемерове 16 и 17 сентября. В форуме участвовали, в числе прочих, губернатор Кузбасса Илья Середюк, духовенство, представители Союза ветеранов СВО, студенты и преподаватели учебных заведений.

Ранее отец Киприан объяснил необходимость создания фонда для поддержки ветеранов СВО.