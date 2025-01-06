Монах Киприан назвал своего отца примером жизнелюбия

Советский и российский военный деятель, авиационный военный штурман, Герой Советского союза отец Киприан (Валерий Бурков) в новом выпуске проекта Лилии Абрамовой (Татарка FM) «Откровенно с Татаркой» заявил, что отец всегда был для него примером жизнелюбия.

«Я ни разу не видел его грустным. Он учил меня простым, но глубоким истинам: «Сам погибай, а товарища выручай». Это не были просто слова — он жил по ним», — рассказал отец Киприан.

Он отметил, что после ампутации обеих ног в 27 лет главной мотивацией для него стала история советского летчика Алексея Маресьева, который оставался в строю после похожей травмы.

«В 27 лет, когда получаешь такое ранение, невольно задаешь себе вопрос: а что дальше? В какой-то момент, когда я раздумывал над своей судьбой, в уме словно ожил образ Алексея Маресьева. Я знал его историю, видел его фотографии. И вдруг начал вести с ним мысленный диалог», — сказал он.

По словам отца Киприана, самое страшное – это уйти из жизни бесчестным человеком.

«Вот этого действительно стоит бояться. А сама смерть? Она все равно случится. Бояться нужно не ее, а оказаться в аду. Ведь если ты предал, струсил, жил без совести, дорога твоя, скорее всего, именно туда», — рассказал он.

Отец Киприан также рассказал, могут ли монахи брать в руки оружие.

«У служения богу и служения в армии есть что-то схожее. И то, и другое связано с самопожертвованием. Монашеская жизнь сглаживает офицерские резкость, жесткость. Монах имеет право использовать оружие — на Куликовом поле монахи сражались. Я не хочу применять оружие. Но если понадобится защищать людей, я сделаю это без сомнения», — рассказал он.

Также отец Киприан в рамках интервью рассказал о том, как вести себя достойно во время выполнения боевых задач, о жизни после СВО, воспитании и истинной цели работы военного.