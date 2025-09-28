Губернатор сообщил об уничтожении трех беспилотников под Ярославлем

Утром 28 сентября на подлете к Ярославлю были уничтожены три украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Евраев.

По его словам, в результате атаки повреждена крыша одного из частных домов, однако люди не пострадали.

Глава области также отметил, что оперативные службы проводят все необходимые работы по устранению последствий инцидента и окажут помощь собственникам в восстановлении имущества. В регионе продолжает действовать персонал Министерства обороны и других силовых ведомств.

За прошедшую ночь российские силы ПВО уничтожили 41 украинский беспилотник, зафиксированный над несколькими регионами страны. По данным Минобороны, 12 дронов уничтожили в Курской области, десять — в Брянской, восемь — в Белгородской, четыре — в Тульской, три — в Ярославской, два — в Ростовской, а также по одному — в Новгородской и Самарской областях.

Ранее депутат Госдумы обвинил Украину в запуске беспилотников в сторону Европы.