Российский штурмовик в прямом эфире заколол солдата ВСУ

Военкор Сладков: боец ВС РФ в прямом эфире заколол солдата ВСУ и дал знак своим
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Российский военнослужащий в прямом эфире заколол солдата Вооруженных сил Украины (ВСУ) и дал знак своим. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале.

Военкор рассказал, что наблюдал за боем в режиме онлайн. Силы РФ не могли занять позицию из-за державшего оборону военнослужащего ВСУ.

Поняв, как обстоят дела, российский штурмовик оставил свой автомат, достал нож и направился к противнику, продолжил Сладков.

«Наш солдат выволок бездыханное окровавленное тело врага, помахал рукой нашему коптеру, взял автомат и продолжил атаку объекта», — добавил журналист.

До этого сообщалось, что разведка группировки войск «Восток» зафиксировала радиопереговоры украинских военных, в которых сообщалось об уничтожении подразделения ВСУ огнем своих же сил.

По данным Минобороны РФ, группа украинских пехотинцев отказалась выполнять приказ нового командира, требовавшего проникнуть в населенный пункт Александроград на границе ДНР и Днепропетровской области и установить там флаг. Военнослужащие покинули позиции, после чего были атакованы соседним подразделением и полностью уничтожены.

Ранее украинские военные бросили на поле боя раненого американского наемника.

