На Филиппинах прошла крупная акция протеста против коррупции

В акциях протеста против коррупции на Филиппинах приняли участие тысячи человек
Протест против коррупции в столице Филиппин, Маниле, собрал порядка 8 тыс. человек. Об этом сообщает Inquirer.

«Группа неопознанных участников беспорядков вступила в столкновение с полицией, бросая камни и бутылки возле Арки мира Мендиола, пытаясь прорваться через полицейское оцепление, перекрывающее дорогу к дворцу Малаканьянг», – передает издание.

По информации СМИ, акция получила название «Марш триллиона песо» из-за хищений на эту сумму из фонда по борьбе с наводнениями. Демонстранты требуют наказать чиновников, ответственных за пропажу средств, а также раскрыть все отчеты об обязательствах политиков.

«Участники беспорядков начали бросать камни и пластиковые бутылки и ранили около 40 полицейских», – уточняет источник.

По словам представителя полицейского округа Манилы (MPD) майора Филиппа Инеса, некоторые из участников беспорядков были задержаны правоохранителями. Как пишет филлипинское СМИ, им будут предъявлены обвинения в нападении на полицейских, а также организации незаконных собраний.

Ранее в Непале в результате протестов лишился должности президент страны.

