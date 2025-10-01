Магнитная буря на Земле продолжается около 30 часов

Около 30 часов на Земле продолжается магнитная буря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в Telegram-канале.

По прогнозам ученых, обстановка на Солнце и в околоземном пространстве не позволяет говорить о скором завершении геомагнитного шторма. Однако сохраняется небольшая вероятность снижения бури с «красного» до «желтого» уровня.

«Несмотря на возможность снижения бури до «желтого» уровня уже в ближайшие часы, обстановка как на Солнце, так и в околоземном пространстве не способствует нормализации ситуации. Более того, прогноз на сутки впервые за много дней включает более чем 50-процентные вероятности формирования на звезде вспышек высшего X класса», — говорится в сообщении.

Ученые отмечают, что скорость солнечного ветра в окрестностях Земли увеличилась с примерно 400 км/с до 700 км/с, а температура плазмы выросла в 3 раза, со 100 до 300 тысяч градусов.

