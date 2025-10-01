В Мюнхене после взрыва в доме обнаружили несколько горящих автомобилей

BR24: около места пожара в Мюнхене нашли несколько загоревшихся авто

В Мюнхене рядом с горящим жилым домом обнаружили несколько загоревшихся автомобилей. Об этом сообщил портал BR24 со ссылкой на полицию.

В ведомстве пока официально не подтвердили связь между инцидентами.

Трагедия случилась на улице Лерхенауэр-штрассе на севере Мюнхена. Bild сообщал, что взрыв устроил мужчина в доме своих родителей, однако и сам не выжил. Еще один человек получил огнестрельные ранения. По данным полиции, пожар в одноквартирном доме стал причиной масштабной операции.

Жителей района и родителей школьников призвали избегать места происшествия: школа, расположенная недалеко от пожара, будет закрыта до завершения полицейской операции. Очевидцы сообщили о десятках полицейских машин и вертолете над районом, а также о задержках на линии городской электрички S1 и изменениях в работе автобусов.

Полиция уточнила, что инцидент не связан с Октоберфестом. Главный инспектор полиции Томас Шельсхорн сообщил журналистам, что опасности для населения нет.

Ранее стало известно, что в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.