Стало известно о погибшем после взрывов в Мюнхене

Bild: в Мюнхене после взрывов и стрельбы нашли тело мужчины
Peter Kneffel/Peter Kneffel/dpa/Global Look Press

В северной части Мюнхена утром 1 октября в результате взрывов погиб мужчина, а еще один человек получил огнестрельные ранения. Об этом сообщила газета Bild.

Инцидент произошел на улице Лерхенауэр-штрассе, район оцеплен, жителям и автомобилистам посоветовали обходить этот участок. На место происшествия прибыли полиция, пожарные, спецподразделения и саперы.

Очевидцы также рассказали журналистам, что перед взрывами слышали выстрелы. Точные обстоятельства инцидента пока не установили, однако источники указали, что он мог носить бытовой характер.

Накануне в немецком городе Целле неизвестные обстреляли пиротехникой военно-транспортный самолет бундесвера C-130. По данным СМИ, пилоты заметили вспышку и услышали громкий хлопок, однако самолет не был задет. В район происшествия направили военных и полицию, но задержать подозреваемых не удалось.

Ранее стало известно, что в Германии фотокорреспонденты устраивали поджоги, чтобы продавать материалы в СМИ.

