Британский суд поставил точку в деле о романах надзирательниц тюрьмы с заключенными

В Британии вынесли последний приговор надзирательницам за романы с заключенными

В Великобритании завершились судебные процессы над сотрудницами тюрьмы, вступившими в романтические отношения с заключенными. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уже через полгода после открытия самой современной британской тюрьмы Five Wells правоохранительные органы арестовали надзирательницу Эйми Дьюк, которая за всего четыре месяца работы ухитрилась завести романы с двумя заключенными.

Спустя некоторое время выяснилось, что еще две сотрудницы Five Wells, Тони Коул и Рейчел Стэнтон, подобным же образом нарушали закон. Летом прошлого года Стэнтон, которая родила ребенка, получила условный срок. В феврале 2025 года Коул дали год заключения. В августе такому же наказанию подверглась и Дьюк.

Строительство тюрьмы Five Wells началось в 2020 году и обошлось в £253 млн. Власти неоднократно называли Five Wells самым совершенным исправительным учреждением в стране. Управление тюрьмой осуществляет частная военная компания G4S. Five Wells имеет весьма негативную репутацию из-за высокого уровня насилия и нелегального оборота наркотиков.

12 сентября сообщалось, что сотруднице тюрьмы в Южном Йоркшире Шарлотте Уинстенли грозит 10-летнее лишение свободы за роман с заключенным.

