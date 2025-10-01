На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британский суд поставил точку в деле о романах надзирательниц тюрьмы с заключенными

В Британии вынесли последний приговор надзирательницам за романы с заключенными
true
true
true
close
Edward Crawford/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Великобритании завершились судебные процессы над сотрудницами тюрьмы, вступившими в романтические отношения с заключенными. Об этом сообщает «Лента.ру».

Уже через полгода после открытия самой современной британской тюрьмы Five Wells правоохранительные органы арестовали надзирательницу Эйми Дьюк, которая за всего четыре месяца работы ухитрилась завести романы с двумя заключенными.

Спустя некоторое время выяснилось, что еще две сотрудницы Five Wells, Тони Коул и Рейчел Стэнтон, подобным же образом нарушали закон. Летом прошлого года Стэнтон, которая родила ребенка, получила условный срок. В феврале 2025 года Коул дали год заключения. В августе такому же наказанию подверглась и Дьюк.

Строительство тюрьмы Five Wells началось в 2020 году и обошлось в £253 млн. Власти неоднократно называли Five Wells самым совершенным исправительным учреждением в стране. Управление тюрьмой осуществляет частная военная компания G4S. Five Wells имеет весьма негативную репутацию из-за высокого уровня насилия и нелегального оборота наркотиков.

12 сентября сообщалось, что сотруднице тюрьмы в Южном Йоркшире Шарлотте Уинстенли грозит 10-летнее лишение свободы за роман с заключенным.

Ранее учительница похвасталась коллеге отношениями с учеником и поплатилась за это.

