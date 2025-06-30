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Учительница похвасталась коллеге отношениями с учеником и поплатилась за это

Учительница из США рассказала коллеге о романе с несовершеннолетним
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Drazen Zigic/Shutterstock/FOTODOM

В США учительница вступила в сексуальные отношения со школьником и рассказала о них коллеге. Об этом сообщает FOX 2.

По данным телеканала, речь идет о 26-летней Джоселин Санроман из штата Мичиган, которая работала в школе города Уотерфорда и совратила 16-летнего ученика. Спустя два года она решила признаться в этом другому учителю. Коллега Джоселин передала информацию в полицию.

В итоге женщине уволили из образовательного учреждения и обвинили в преступном сексуальном поведении. Теперь ей грозит до 15 лет тюрьмы.

Прокурор Карен Макдональд заявила, что, хотя по законам штата 16-летний подросток способен дать добровольное согласие на секс, это правило не касается отношений с педагогами.

«Всякий раз, когда кто-либо из сотрудников школы, учитель или тренер пытается завязать с вами отношения, это преступление», — подчеркнула прокурор округа.

Ранее учительница совратила четырех учеников и родила от одного из них.

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