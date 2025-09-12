На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сотруднице тюрьмы грозит 10 лет лишения свободы за роман с заключенным

В Великобритании сотруднице тюрьмы грозит реальный срок за связь с заключенным
Сотруднице британской тюрьмы грозит реальный срок за роман с заключенным. Об этом сообщает Metro.

По данным СМИ, 27-летняя сотрудница тюрьмы в Южном Йоркшире Шарлотта Уинстенли признала вину в неправомерном поведении на государственной службе из-за коротого романа с 29-летним заключенным Джабхари Блэром, отбывающим 12-летний срок за участие в уличной драке.

Известно, что за три месяца отношений она контрабандой передала ему мобильный телефон, SD-карты и другие запрещенные предметы. Адвокат Уинстенли подчеркнул, что его подзащитная полностью признала вину и не пыталась «преуменьшить» свою роль.

Суд назначил вынесение приговора на 3 декабря, максимальное наказание за это преступление составляет 10 лет лишения свободы.

Ранее учительница похвасталась коллеге отношениями с учеником и поплатилась за это.

