На Филиппинах стало известно количество пострадавших от землетрясения

GMA News: при землетрясении на Филиппинах не выжили 26 человек
ymphotos/Shutterstock/FOTODOM

В результате сильного землетрясения на Филиппинах не выжили 26 человек. Об этом, ссылаясь на Управление гражданской обороны страны, сообщает телеканал GMA News.

В настоящее время известно также о 147 пострадавших. В Управлении гражданской обороны назвали эти цифры предварительными и не исключили того, что число пострадавших будет увеличиваться.

По данным сейсмологов, очаг землетрясения, происшедшего в городе Богу на острове Себу, находился на глубине пяти километров. Первоначально магнитуда землетрясения была определена в 6,7, затем ее повысили до 6,9.

30 сентября сообщалось, что землетрясение на Филиппинах разрушило католический храм.

22 сентября телерадиокомпания «Би-би-си» сообщила, что спасатели эвакуировали тысячи жителей Филиппин из-за обрушившегося на север страны супертайфуна «Рагаса». Ураган с порывами ветра до 230 км/ч 22 сентября ударил по острову Пануитан в провинции Кагаян.

Ранее у восточного побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 7,4.

