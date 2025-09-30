Стало известно, каким группам пенсионеров в октябре и ноябре поднимут пенсию

Сенатор Епифанова напомнила о повышении пенсии у двух категорий пенсионеров

С октября текущего года вырастет пенсия у двух категорий пенсионеров. Об этом в беседе с aif.ru напомнила сенатор Ольга Епифанова.

«Тем, кто достигает возраста 80 лет, по закону увеличат фиксированную часть пенсии. <...> К основной выплате добавляются еще доплаты за уход и за наличие нуждающихся в помощи родственников», — рассказала сенатор.

Вторая категория льготников, которым с 1 октября повысят пенсионные выплаты — пенсионеры и сотрудники силовых ведомств.

«Их выплаты увеличатся примерно на 7,6%», — добавила Епифанова, добавив, что индексация в обоих случаях произойдет автоматически.

Собеседница издания подчеркнула, что грядущие изменения свидетельство заботы государства о пожилых людях и тех, кто работал на благо страны.

