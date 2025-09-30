На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, каким группам пенсионеров в октябре и ноябре поднимут пенсию

Сенатор Епифанова напомнила о повышении пенсии у двух категорий пенсионеров
true
true
true
close
Roman Chazov/Shutterstock/FOTODOM

С октября текущего года вырастет пенсия у двух категорий пенсионеров. Об этом в беседе с aif.ru напомнила сенатор Ольга Епифанова.

«Тем, кто достигает возраста 80 лет, по закону увеличат фиксированную часть пенсии. <...> К основной выплате добавляются еще доплаты за уход и за наличие нуждающихся в помощи родственников», — рассказала сенатор.

Вторая категория льготников, которым с 1 октября повысят пенсионные выплаты — пенсионеры и сотрудники силовых ведомств.

«Их выплаты увеличатся примерно на 7,6%», — добавила Епифанова, добавив, что индексация в обоих случаях произойдет автоматически.

Собеседница издания подчеркнула, что грядущие изменения свидетельство заботы государства о пожилых людях и тех, кто работал на благо страны.

Ранее сенатор Косихина назвала условия досрочного выхода на пенсию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами