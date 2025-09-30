В Госдуме ответили, как регионы обеспечивают пенсионеров дополнительными льготами

Российские регионы самостоятельно решают, какими дополнительными льготами и социальными гарантиями обеспечивать пенсионеров. Об этом заявила член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, комментируя выплаты ко Дню пожилых людей, передает Дума ТВ.

По ее словам, в некоторых субъектах им предоставляют бесплатный проезд в общественном транспорте, льготное протезирование зубов. Помимо этого, представителям пожилого возраста могут начислять дополнительную выплату, как ко Дню пожилых людей, так и к конкретному юбилею.

«Нельзя ругать регион, если у него нет к 1 октября конкретных выплат. Нужно просто анализировать на общих основаниях, какие льготы и соцгарантии предоставляются нашим пожилым гражданам», — отметила Бессараб.

Международный день пожилых людей отметят 1 октября, в 2025 году поддержку в виде выплат и надбавок для пенсионеров к этому дню анонсировали в Приморском крае, в Рязанской, Челябинской и Ярославской областях, а также в НАО и ЯНАО.

Депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин до этого говорил, что с 1 октября 2025 года в России произойдет новая индексация пенсий, в этот раз она затронет прежде всего военных пенсионеров и тех, кто получает пенсии по линии силовых ведомств.

Ранее стало известно, каким группам пенсионеров в октябре и ноябре поднимут пенсию.