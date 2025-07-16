На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянин сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры

В Оренбурге мужчина сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры
true
true
true
close
Telegram-канал Полиция Оренбуржья

В Оренбурге мужчина поссорился с возлюбленной и избил ее, сломав женщине ребра черенком от швабры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире. Предварительно, 37-летний мужчина во время словесного конфликта нанес 39-летней сожительнице множественные удары руками и ногами по телу, а за£тем взял черенок от швабры и нанес ей удары в область ребер. После избиения он покинул место происшествия, а пострадавшая была госпитализирована с переломом ребер и другими травмами.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по «горячим следам». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого петербуржец избил беременную возлюбленную. Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в больницу.

Ранее в Подмосковье мужчина сбил подростка с мотоцикла и избил черенком от лопаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами