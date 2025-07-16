Россиянин сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры

В Оренбурге мужчина сломал возлюбленной ребра черенком от швабры после ссоры

В Оренбурге мужчина поссорился с возлюбленной и избил ее, сломав женщине ребра черенком от швабры. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в квартире. Предварительно, 37-летний мужчина во время словесного конфликта нанес 39-летней сожительнице множественные удары руками и ногами по телу, а за£тем взял черенок от швабры и нанес ей удары в область ребер. После избиения он покинул место происшествия, а пострадавшая была госпитализирована с переломом ребер и другими травмами.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по «горячим следам». В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

До этого петербуржец избил беременную возлюбленную. Девушку с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга госпитализировали в больницу.

Ранее в Подмосковье мужчина сбил подростка с мотоцикла и избил черенком от лопаты.