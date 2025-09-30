На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пожилая женщина пострадала во время пожара в Пензе

В Пензе пенсионерка пострадала во время пожара в доме
Shutterstock/Yurii Klymko

В Пензе 76-летняя женщина пострадала во время пожара в многоквартирном доме. Об этом со ссылкой на МЧС по региону сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел 30 сентября на улице Межрайонной. Сообщение о возгорании в двухэтажном деревянном доме поступило в экстренные службы — пожар охватил второй подъезд здания, где частично выгорели квартиры, коридор и кровля на площади 160 квадратных метров.

В результате происшествия пострадала одна пожилая женщина. Спасатели эвакуировали еще десять жителей дома. В данный момент специалисты МЧС проводят работу по установлению причин возникновения пожара.

До этого в Москве двое пострадавших попали в больницу с ожогами после пожара в квартире. На видео попал момент, как на шестом этаже дома из окна виден огонь и валит дым.

Ранее пожар произошел в многоквартирном доме в Петербурге.

