В украинском городе после мобилизации электрика перестал работать уличный свет

Улицы в украинском Каневе остались без света после мобилизации электромонтера

Уличное освещение в Каневе, расположенном в Черкасской области Украины, перестало работать после мобилизации единственного специалиста коммунального предприятия. Об этом сообщила пресс-служба городского совета в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В последнее время на улицах Канева периодически возникают проблемы с освещением, которые с наступлением осени и погодных условий только ухудшаются. <...> С середины июля 2025 года в КП (коммунальном предприятии — «Газета.Ru») «Город» отсутствует электромонтер — единственный работник, который занимался ремонтом уличного освещения, выполнял электромонтажные работы, занимался строительством сооружений для уличного освещения, был призван на военную службу», — говорится в заявлении.

Из него следует, что другой специалист по обслуживанию уличного освещения в КП пока отсутствует.

21 сентября депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский рассказал, что сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) получают премии за насильственно мобилизованных граждан. Их размер составляет 8000 грн ($200) за одного человека, уточнил парламентарий.

