На борту атакованного у Йемена судна были двое россиян

Миссия ЕС: среди экипажа атакованного у берегов Йемена судна были двое россиян
Mauricio Valenzuela/Mauricio Valenzuela/dpa/Global Look Press

На борту нидерландского судна Minervagracht, которое было атаковано у берегов Йемена, находились двое граждан России. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы военно-морской миссии ЕС Aspides, подполковник Сократес Раванос.

По его словам, россияне вместе с другими членами экипажа были спасены в ходе операции миссии Aspides.

По данным газеты Le Figaro, экипаж Minervagracht эвакуировали с помощью вертолета и военных фрегатов. Официальный представитель генштаба Франции, полковник Гийом Верне заявил, что в результате нападения пострадал один моряк.

«Один пострадавший моряк эвакуирован на вертолете с фрегата, действующего в рамках миссии Aspides. (...) Затем восемь других моряков были эвакуированы французским фрегатом», — сказал представитель генштаба.

Издание добавило, что еще десять членов экипажа снял с борта греческий фрегат.

Накануне Управление морских торговых операций Великобритании при британских военно-морских силах сообщило о нападении на судно у берегов йеменского порта Аден. Корабль был поражен неизвестным снарядом. На судне произошло возгорание.

Ранее флотилия Греты Тунберг остановилась посреди моря из-за аварии.

