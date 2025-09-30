Полиция задержала россиянку, назвавшую волонтеров СВО «кровожадными тварями»

Полицейские задержали в Иркутской области 40-летнюю местную жительницу, которая снимала видеоролики, в которых негативно высказывалась о бойцах и волонтерах СВО. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

«Полицейские дадут правовую оценку ее действиям в рамках статьи 20.3.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Кроме того, женщину могут оштрафовать за нарушение ПДД: когда машину подозреваемой остановила полиция, у нее не было при себе водительских прав.

В соцсетях задержанная открыто высмеивала волонтеров СВО и называла их «кровожадными тварями». Также она восхищалась некоторыми иностранными агентами и предлагала им вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и бывшим американским лидером Джо Байденом свергнуть власть в России.

Следственный комитет РФ начал проверку по факту ее высказываний.

Ранее житель Новороссийска получил девять лет за фейки о военных ударах России и терроризм.