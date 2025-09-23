На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянина осудили за дискредитацию армии и попытку присоединиться к террористам

Житель Новороссийска получил 9 лет за фейки о военных ударах России и терроризм
Алексей Филиппов/РИА Новости

Южный окружной военный суд приговорил жителя Новороссийска Николая Артамонова за публикацию фейковой информации о действиях Вооруженных сил России на Украине и попытку вступления в террористическую организацию. Об этом сообщили ТАСС в суде.

По данным следствия, 29 марта 2023 года Артамонов опубликовал видеоролик с заведомо ложной информацией о «преступных действиях» российских войск на территории Украины. Кроме того, с мая по июль 2023 года он неоднократно размещал посты с публичными призывами к терроризму и его пропагандой.

Летом 2023 года мужчина через переписку с неустановленным лицом узнал о способах пересечения границы для вступления в запрещенную террористическую организацию «Легион «Свобода России» (организация запрещена в России)». Он заполнил анкету на вступление и получил указания о маршруте. Однако 3 августа 2023 года его задержали сотрудники погрануправления ФСБ на вокзале в Новороссийске при попытке посадки в пригородный поезд.

В отношении Артамонова возбудили уголовные дела по статьям о дискредитации использования ВС РФ, публичных призывах к терроризму и попытке вступления в террористическую организацию. Суд признал его виновным и назначил девять лет колонии строгого режима, первые четыре года из которых предстоит отбыть в тюрьме.

Ранее россиянина оштрафовали на 90 тысяч рублей за предложение Трампу забрать Урал.

