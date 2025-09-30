Напавшему на архангельский техникум предъявили обвинение

Напавшего на педагогов техникума в Архангельске обвинили в покушении на убийство

Бывшему студенту техникума в Архангельске предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону Павел Перешнев.

По его словам, молодой человек обвиняется в покушении на двоих преподавателей этого учебного заведения, а также двоих учащихся, которые задержали его.

Как отметил Перешнев, обвиняемый хотел напугать преподавателей и не планировал никого убивать. На данный момент жизням сотрудников техникума ничего не угрожает, добавил следователь.

Нападение в техникуме произошло утром 29 сентября. В учебное заведение ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя, одна из которых – классная руководительница нападавшего. До этого сообщалось, что врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога.

Ранее стало известно, что напавший с ножом на педагогов техникума частично признал вину.