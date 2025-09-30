На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Напавшему на архангельский техникум предъявили обвинение

Напавшего на педагогов техникума в Архангельске обвинили в покушении на убийство
true
true
true
close
Shutterstock

Бывшему студенту техникума в Архангельске предъявлено обвинение в покушении на убийство четырех человек. Об этом сообщил ТАСС следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по региону Павел Перешнев.

По его словам, молодой человек обвиняется в покушении на двоих преподавателей этого учебного заведения, а также двоих учащихся, которые задержали его.

Как отметил Перешнев, обвиняемый хотел напугать преподавателей и не планировал никого убивать. На данный момент жизням сотрудников техникума ничего не угрожает, добавил следователь.

Нападение в техникуме произошло утром 29 сентября. В учебное заведение ворвался молодой человек с ножом и атаковал сотрудников. В результате пострадали как минимум два преподавателя, одна из которых – классная руководительница нападавшего. До этого сообщалось, что врачам удалось успешно провести операцию и стабилизировать состояние педагога.

Ранее стало известно, что напавший с ножом на педагогов техникума частично признал вину.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами