В центре Берлина столкнулись автобус и трамвай

Bild: при столкновении автобуса и трамвая в центре Берлина пострадали люди

Дорожно-транспортное происшествие с участием трамвая и автобуса произошло неподалеку от площади Александерплац в Берлине. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что ДТП произошло приблизительно в 13:26 (14:26 мск) на улице Мольштрассе.

Из-за столкновения шесть человек в автобусе получили легкие травмы, им оказали медицинскую помощь. В трамвае находились 29 человек, большинство из них дети.

«В настоящее время сотрудники экстренных служб осматривают пострадавших. Пассажирам трамвая, не пострадавшим в аварии, оказывается психологическая поддержка», — говорится в публикации.

На месте инцидента работают 60 пожарных. Во время столкновения автобус задел трамвайные линии электропередачи, повредив опору.

23 сентября туристический автобус столкнулся с микроавтобусом в районе Конаклы в Аланье. По данным агентства IHA, в результате этой аварии пострадали 15 человек, двое из них получили тяжелые травмы. Пострадавших увезли в ближайшие больницы. Подробностей о характере их повреждений не приводится. В автобусе также находились туристы из России.

Ранее в Иркутске «шашечник» опрокинул маршрутный микроавтобус.