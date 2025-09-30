На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот

Сенатор Перминова напомнила об истекающей 1 октября особенности льгот соцвыплат
close
Алексей Сухоруков/РИА Новости

Получающие федеральные льготы и меры социальной поддержки россияне до 1 октября могут выбрать удобную форму предоставления услуг. Об этом «Ленте.ру» рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова

По ее словам, набор соцуслуг является частью государственной поддержки и включает обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями, санаторно-курортное лечение по показаниям, а также бесплатный проезд к месту лечения и обратно.

Сенатор добавила, что россияне могут получить данные услуги в натуральной форме либо деньгами. Это даст возможность каждому получить поддержку максимально комфортным способом.

Сделать выбор можно до 1 октября через «Госуслуги», в отделениях Пенсионного фонда России или МФЦ. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года

Накануне Счетная палата предложила сократить лимит выплат пособий по безработице на 12 млрд рублей.

Согласно отчету, на соцвыплаты в 2025 году предусмотрено 41,6 млрд рублей. Такая сумма была выделена исходя из расчета, что среднемесячная численность безработных будет на уровне 400 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет около 300 тысяч, а общий объем выплат — около 14 млрд рублей.

Ранее россиянам рассказали, как периоды безработицы влияют на будущую пенсию.

