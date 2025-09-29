В России хотят урезать лимит выплат пособий по безработице

Счетная палата предложила сократить лимит выплат пособий по безработице на 12 млрд рублей. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет Счетной палаты об исполнении федерального бюджета за январь–июнь.

Согласно отчету, на соцвыплаты в 2025 году предусмотрено 41,6 млрд рублей. Такая сумма была выделена исходя из расчета, что среднемесячная численность безработных будет на уровне 400 тысяч человек. На данный момент этот показатель составляет около 300 тысяч, а общий объем выплат — около 14 млрд рублей.

В связи с этим СП рекомендовала сократить расходы на выплаты по безработице с 42 млрд рублей до 30 млрд.

Независимый HR-эксперт Анна Аликова считает, что высвобожденные средства можно перераспределить на переквалификацию работников и поддержку малого бизнеса.

В Минтруде подчеркнули, что механизмы возврата средств в бюджет и перераспределения их на другие расходы существуют. Они применяются в случае, если обращаемость за пособиями оказалась меньше прогнозных параметров.

До этого вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников высказал мнение, что безработица в России в 2026 году останется на рекордно низком уровне — 2%.

