Названы условия досрочного выхода на пенсию

Сенатор Косихина: на пенсию можно выйти на 2 года раньше при соблюдении условий
Depositphotos

Россияне, уволенные по сокращению штата, могут выйти на пенсию на два года раньше установленного срока при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора Наталию Косихину.

«Законодательством предусмотрен досрочный выход на пенсию для тех, кто не работает, но состоит на учете в службе занятости. Это возможно за два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении ряда условий», — сказала Косихина.

По словам сенатора, ключевыми условиями являются увольнение в связи с ликвидацией организации или сокращением штата, а также невозможность трудоустройства через службу занятости. Кроме того, необходимо наличие требуемого страхового стажа — не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — и достаточного количества пенсионных баллов.

«Для досрочного выхода на пенсию необходимо, чтобы эти условия соблюдались одновременно. Начать досрочно получать пенсию можно, подав соответствующее заявление в Соцфонд России», — подчеркнула парламентарий.

29 сентября депутат Госдумы Алексей Говырин также рассказал, что в России некоторые категории граждан имеют право досрочно выйти на пенсию.

Ранее в Госдуме рассказали о выплатах пенсионерам ко Дню пожилого человека.

