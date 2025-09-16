Минтранс Франции предупредил о новой забастовке в стране 18 сентября

Серьезные перебои в работе общественного транспорта произойдут во Франции 18 сентября в связи с массовой забастовкой профсоюзов. Об этом сообщил министр транспорта страны Филипп Табаро, передает ТАСС.

Он уточнил, что особенно сильный эффект они окажут на Париж.

По его словам, междугородние электрички Intercite смогут обеспечить перевозки только на 50% от обычного объема, электрички TER — на 60%, однако показатель может отличаться в зависимости от регионов.

«Автономное управление парижского транспорта (RATP) прогнозирует, что движение будет гораздо более затруднено, чем в прошлый четверг», — сказал министр.

Табаро отметил, что на большинстве веток метро движение будет осуществляться только в час пик, нормальное движение можно ожидать лишь на линиях 1, 4 и 14 — там ходят беспилотные поезда. В этой связи он призвал жителей Парижа и его пригородов заранее планировать поездки или перейти в этот день на дистанционный режим работы.

Кроме того, ожидается забастовка авиационных диспетчеров, однако из-за того, что часть профсоюзов сообщила о планах перенести ее на начало октября, акция 18 сентября «не повлияет на воздушный трафик аэропортов Парижа.

10 сентября протестующие в Париже потребовали отставки президента Франции Эммануэля Макрона.

10 сентября во Франции проходили масштабные акции протеста под лозунгом «Заблокируем все». Они проводились на фоне недовольства населения страны мерами жесткой экономии, предложенными правительством страны.

Ранее Павел Дуров назвал Telegram инструментом французских протестов.