По всей России закрылись визовые центры европейской страны

Визовые центры Чехии закрылись в России с 30 сентября
На территории РФ полностью прекратили работу визовые центры Чехии. Это уведомление появилось на официальном сайте компании VFS Global.

«Уважаемые заявители, информируем вас об окончании работы визовых центров Чехии в России», — говорится в публикации.

26 сентября был последним днем, когда визовые центры регионов принимали документы от заявителей. В Москве прием заявлений закончился 29 сентября.

Теперь граждане России, которые желают получить шенгенскую визу Чехии, могут обращаться только напрямую в консульский отдел посольства Чешской Республики в Москве. Заявления, поданные до закрытия визовых центров, консульский отдел посольства Чехии рассмотрит в обычном порядке.

25 сентября Генеральное консульство Италии в Москве сообщило, что введенные Италией ограничения на шенгенские визы связаны с тем, что семь стран Евросоюза не принимают небиометрические российские загранпаспорта, срок действия которых составляет десять лет и которые не содержат электронного чипа.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

