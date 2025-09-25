На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В генконсульстве Италии объяснили ограничения в шенгенских визах для россиян

Генконсульство Италии: ограничения в визах работают для паспортов без биометрии
Введенные Италией ограничения на шенгенские визы связаны с тем, что семь стран Евросоюза не принимают небиометрические российские загранпаспорта, срок действия которых составляет пять лет и которые не содержат электронного чипа. Об этом заявило Генеральное консульство Италии в Москве, пишет РИА Новости.

В диппредставительстве пояснили, что Дания, Исландия, Литва, Латвия, Франция, Чехия и Эстония не признают такие паспорта. В связи с этим Италия выдает владельцам небиометрических паспортов визы, которые не позволяют посетить эти семь стран.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) ранее рекомендовала туристам оформлять биометрические загранпаспорта, чтобы избежать проблем при въезде в страны Шенгенской зоны.

24 сентября сообщалось, что Италия ввела ограничения для россиян с шенгенской визой: теперь обладатели визы не смогут посещать семь стран Европы. У российских туристов, которые недавно получили визу на 10 лет, в паспорте появилась отметка о запрете въезда в Чехию, Данию, Эстонию, Францию, Исландию, Латвию и Литву. Под запретом также транзит через их территорию.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.

