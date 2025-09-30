Швейцария вслед за ЕС сняла санкции с двух граждан России

Власти Швейцарии сняли санкции с двух граждан России: предпринимателя Павла Езубова и экс-министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Завизенова. Об этом сообщили в Государственном секретариате по вопросам экономики, передает ТАСС.

Известно, что санкции в отношении Езубова вводились в связи с тем, что он является двоюродным братом бизнесмена Олега Дерипаски.

Напомним, европейский суд юстиции в Люксембурге отменил санкции Евросоюза в отношении Езубова в сентябре 2024 года.

Отмечалось, что предприниматель оспаривал в суде свое включение в санкционный список ЕС. Тогда суд постановил, что каждая сторона должна оплатить свои расходы, связанные с судебным процессом.

13 июня Великобритания исключила из санкционного списка российского предпринимателя Алексея Фисуна, ранее занимавшего должность члена наблюдательного совета Совкомбанка. Об этом сообщили в Управлении по осуществлению финансовых санкций Британии (OFSI) при министерстве финансов Соединенного Королевства.

Ранее Япония сняла санкции с четырех россиян.