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Европейский суд отменил санкции против двух россиян

Суд ЕС отменил санкции против российского бизнесмена и дочери главы «Транснефти»

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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Европейский суд юстиции в Люксембурге отменил санкции Евросоюза в отношении двух граждан России: предпринимателя Павла Езубова и дочери главы «Транснефти» Майи Токаревой. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Езубов оспаривал в суде свое включение в санкционный список ЕС. Токарева также требовала признать недействительными санкции, введенные против нее.

В деле Езубова суд постановил, что каждая сторона должна оплатить свои расходы, связанные с судебным процессом. В случае с Токаревой судья обязал Совет ЕС возместить ей затраты на участие в деле.

В июле Суд Европейского союза по юстиции снял санкции с бывшего главы компании «Еврохим» Владимира Рашевского, которые были введены после начала специальной военной операции на Украине.

До этого министерство финансов США исключили из санкционных списков в отношении России двоих физических лиц — Алексея Панферова и Марину Цареву.

Ранее Британия ввела санкции против Воздушно-космических сил России.

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