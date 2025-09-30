В Ростовской области прошли обыски в религиозной организации

В Семикаракорском районе Ростовской области прошли обыски у представителей местной религиозной организации мусульман. Как сообщил источник 360.ru со ссылкой на материалы следствия, мероприятия проводились в рамках уголовного дела о подделке документов.

Фигурантами стали 36-летний Юнус Абдуллаев и 25-летний Камал Хуршумов. Следственные действия осуществлялись сотрудниками МВД при поддержке подразделений Росгвардии и центра по противодействию экстремизму.

В ходе обысков были изъяты вещественные доказательства: мобильные телефоны, печати, бланки, а также религиозная литература на турецком языке.

Тем временем начальника Главного управления МЧС по Кабардино-Балкарской Республике (КБР) Михаила Надежина задержали по подозрению в получении взятки в 2 млн рублей. Известно, что у него дома, а также на рабочем месте были проведены обыски.

