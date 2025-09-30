Суд вынес приговор поджигателям двери журналиста Sputnik

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двоих поджигателей двери журналиста Sputnik Трофима Татаренкова к восьми годам колонии строгого режима, еще один фигурант подписал заключил контракт с Минобороны России и отправится на специальную военную операцию (СВО). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет 2 месяца в ИК строгого режима, каждому», — говорится в сообщении.

Суд также взыскал с подсудимых штраф в размере 428 тыс. руб. При этом производство по делу против третьего обвиняемого было приостановлено в связи с тем, что он отправился на СВО.

Отмечается, что в ходе заседания подсудимые признали вину частично и раскаялись. По словам молодых людей, они думали, что уничтожают дверь наркопритона, и ожидали получить за это тысячу долларов.

Инцидент произошел 8 января. Сообщалось, что ведущему радио Sputnik, автору подкаста «Изолента live» Трофиму Татаренкову подожгли дверь в его петербургскую квартиру.

По словам журналиста, неизвестные обложили дверь в его жилище шинами и досками, после чего швырнули в нее бутылку с зажигательной смесью. Также преступники заранее заблокировали магнитный замок двери наклейками. Людей в квартире не было, огонь быстро заметила соседка, она вызвала спасателей.

Ранее ФСБ задержала россиянина, вербовавшего подростков для совершения терактов.