Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Петербурге подожгли дверь в квартиру автора подкаста «Изолента live»

Автору подкаста «Изолента live» Татаренкову подожгли дверь в квартиру

close
100%
Трофим Татаренков/VK

Ведущему радио Sputnik, автору подкаста «Изолента live» Трофиму Татаренкову подожгли дверь в его петербургскую квартиру. Об этом журналист рассказал РИА Новости.

По словам Татаренкова, неизвестные обложили дверь в его жилище шинами и досками, после чего швырнули в нее бутылку с зажигательной смесью. Также преступники заранее заблокировали магнитный замок двери наклейками.

«Из-за бронированной двери не выгорела квартира. Но расчет, я так понимаю, был именно на жертвы. Поджигатели надеялись на то, что в квартире кто-то есть», — уверен журналист.

К счастью, людей в помещении не было, а огонь быстро заметила соседка, которая вызвала спасателей.

Татаренков уже обратился в полицию. Он предполагает, что след преступников может привести на Украину, где хотят запугать российских журналистов, чтобы они перестали работать.

До этого сообщалось, что в Петербурге арестованного по делу о поджоге военкомата медбрата Максима Асрияна обвинили в госизмене.

Ранее петербургский гимназист получил шесть лет за попытку поджечь военкомат.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами