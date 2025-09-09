Житель Подмосковья выиграл в лотерею 33 млн, последовав совету кассира супермаркета

Житель Подмосковья выиграл в лотерею «Мечталлион» 33 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, «Национальная Лотерея».

Там уточнили, что розыгрыш более 100 млн рублей прошел в августе. Суперприз разделили три человека, один из которых — пенсионер из Подмосковья. Сорвавший джекпот мужчина рассказал, что приобрел билеты на кассе супермаркета. Именно три билета, по словам победителя, его уговорила взять кассир.

«Стоит ее отблагодарить, правда? Я ей сказал, что, если выиграю, миллион дам. Вот сейчас уже не знаю даже», — поделился призер.

Мужчина признался, что редко принимал участие в подобных розыгрышах, но всегда верил в удачу. Приз пенсионер планирует потратить на окончание строительства дома на Черном море, помочь сыну со строительством дома в Подмосковье. Также мужчина заявил о намерении подарить машину дочери.

Ранее россиянка выиграла 120 млн рублей, купив билет на подаренные дочерью деньги.